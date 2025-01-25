25 января в церковном календаре — день памяти святого Григория Богослова.
Что это за день
День памяти святого Григория Богослова отмечается как чествование одного из самых выдающихся христианских богословов и Отцов Церкви. Родившийся в Каппадокии около 330 года, он посвятил свою жизнь защите православия и распространению христианских ценностей. Григорий был архиепископом Константинопольским и активно противостоял арианству — ереси, которая отрицала божественную природу Иисуса Христа.
Его богословские труды остаются актуальными для христианской традиции по сей день. Среди них — более 240 посланий, сотни стихов и поэм, которые касаются важных духовных тем. Святого также помнят как участника Второго Вселенского Собора, где он защищал доктрину о Святой Троице. Григорий Богослов стал символом мудрости и духовной глубины, а его учение продолжает вдохновлять верующих во всем мире.
Что нельзя делать 25 января
- Не стоит стричь волосы и ногти.
- Не следует обижать родных и друзей по пустякам.
- Запрещается после захода солнца выходить из дома.
Народные приметы 25 января
- смотрели, какой сегодня день: какая погода во второй половине дня, такой она будет до окончания зимы;
- дубрава почернела — ждите метель или потепление;
- снегопад сильный — к ранней весне;
- воробьи громко кричат — будет оттепель.
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