25 января в церковном календаре — день памяти святого Григория Богослова.

Что это за день

День памяти святого Григория Богослова отмечается как чествование одного из самых выдающихся христианских богословов и Отцов Церкви. Родившийся в Каппадокии около 330 года, он посвятил свою жизнь защите православия и распространению христианских ценностей. Григорий был архиепископом Константинопольским и активно противостоял арианству — ереси, которая отрицала божественную природу Иисуса Христа.

Его богословские труды остаются актуальными для христианской традиции по сей день. Среди них — более 240 посланий, сотни стихов и поэм, которые касаются важных духовных тем. Святого также помнят как участника Второго Вселенского Собора, где он защищал доктрину о Святой Троице. Григорий Богослов стал символом мудрости и духовной глубины, а его учение продолжает вдохновлять верующих во всем мире.

Что нельзя делать 25 января

Не стоит стричь волосы и ногти.

Не следует обижать родных и друзей по пустякам.

Запрещается после захода солнца выходить из дома.

Народные приметы 25 января

смотрели, какой сегодня день: какая погода во второй половине дня, такой она будет до окончания зимы;

дубрава почернела — ждите метель или потепление;

снегопад сильный — к ранней весне;

воробьи громко кричат — будет оттепель.

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