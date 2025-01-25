25 січня в церковному календарі — день пам’яті святого Григорія Богослова.

Що це за день

День пам’яті святого Григорія Богослова відзначається як вшанування одного з найвизначніших християнських богословів і Отців Церкви. Народжений у Каппадокії близько 330 року, він присвятив своє життя захисту православ’я та поширенню християнських цінностей. Григорій був архієпископом Константинопольським і активно протистояв аріанству — єресі, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа.

Його богословські праці залишаються актуальними для християнської традиції донині. Серед них — понад 240 послань, сотні віршів і поем, які торкаються важливих духовних тем. Святого також пам’ятають як учасника Другого Вселенського Собору, де він захищав доктрину про Святу Трійцю. Григорій Богослов став символом мудрості й духовної глибини, а його вчення продовжує надихати віруючих у всьому світі.

Що не можна робити 25 січня

Не варто стригти волосся та нігті.

Не слід ображати рідних та друзів через дрібниці.

Забороняється після заходу сонця виходити з дому.

Народні прикмети 25 січня

дивилися, який сьогодні день: яка погода в другій половині дня, такою вона буде до закінчення зими;

діброва почорніла — чекайте на хуртовину або потепління;

снігопад сильний — до ранньої весни;

горобці голосно кричать — буде відлига.

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