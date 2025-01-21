21 января в церковном календаре — день памяти святого исповедника Максима.
Что это за день
Он родился в Константинополе и получил блестящее образование, которое открыло ему путь к службе секретарем императора Ираклия. Однако, избрав путь монашества, Максим посвятил свою жизнь защите догматов христианской веры, в частности борьбе с ересью монофелитства. Его богословские труды глубоко повлияли на развитие христианского учения, а защита учения о двух волях Христа — божественной и человеческой — стала основой его духовного подвига.
Святой Максим подвергся жестоким преследованиям из-за своей принципиальной позиции, но остался верным идеалам веры до конца. Его сослали в дальние края, где он и умер мученической смертью. Несмотря на все испытания, он оставил после себя неоценимое наследие в виде многочисленных богословских сочинений, которые остаются актуальными и сегодня. Позже Максим Исповедник был канонизирован, и его имя признано среди самых выдающихся святых и теологов в христианстве.
Что нельзя делать 21 января
- Не следует ссориться, сквернословить, конфликтовать.
- Нельзя брать и давать деньги в долг.
- Запрещается выходить из дома до рассвета.
Народные приметы 21 января
- смотрели, какой сегодня день: луна взошла в облаках — будет много ржи;
- мало облаков и солнечная погода — к сильным морозам;
- погожий день — такая же будет и весна;
- птицы летают низко — к непогоде.
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