21 січня в церковному календарі — день пам’яті святого ісповідника Максима.

Що це за день

Він народився у Константинополі та здобув блискучу освіту, яка відкрила йому шлях до служби секретарем імператора Іраклія. Однак, обравши шлях чернецтва, Максим присвятив своє життя захисту догматів християнської віри, зокрема боротьбі з єрессю монофелітства. Його богословські праці глибоко вплинули на розвиток християнського вчення, а захист вчення про дві волі Христа – божественної і людської – став основою його духовного подвигу.

Святий Максим зазнав жорстоких переслідувань через свою принципову позицію, але залишився вірним ідеалам віри до кінця. Його заслали в далекі краї, де він і помер мученицькою смертю. Попри всі випробування, він залишив по собі неоціненну спадщину у вигляді численних богословських творів, які залишаються актуальними й сьогодні. Пізніше Максим Ісповідник був канонізований, і його ім’я визнане серед найвизначніших святих і теологів у християнстві.

Що не можна робити 21 січня

Не слід сваритися, лихословити, конфліктувати.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Забороняється виходити з дому до світанку.

Народні прикмети 21 січня

дивилися, який сьогодні день: місяць зійшов в хмарах — буде багато жита;

мало хмар і сонячна погода — до сильних морозів;

погожий день — така ж буде і весна;

птахи літають низько — до негоди.

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