18 января в церковном календаре — день памяти святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Что это за день

День памяти святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, чествует выдающихся церковных деятелей, которые защищали основы православной веры. Афанасий Великий, живший в IV веке, стал известным благодаря своей несокрушимой защите Никейского Символа Веры. Он активно боролся с арианством — одним из самых влиятельных еретических учений того времени. Его труды, в частности трактаты и письма, стали основой для развития христианской догматики и укрепления православной традиции.

Кирилл Александрийский, живший в V веке, продолжил дело своего предшественника. Его деятельность была направлена на борьбу с несторианством — учением, которое ставило под сомнение единство божественной и человеческой природы Христа. Кирилл участвовал в Третьем Вселенском соборе в Эфесе, где его усилия стали решающими для утверждения истинности православных догматов. Оба святителя оставили значительный след в истории Церкви, укрепив ее вероучение и духовное наследие.

Что нельзя делать 18 января

Запрещается переедать.

От этого дня и до Пасхи нельзя справлять свадьбы.

Нельзя обращаться в суд — проиграете.

Народные приметы 18 января

смотрели, какой сегодня день: солнце выглянуло из-за туч в полдень — весна будет ранней;

метель метет — зима еще задержится;

оттепель — ждите плохого урожая из-за влажного лета;

птицы низко летают — к непогоде.

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