18 січня в церковному календарі — день пам’яті святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Що це за день

День пам’яті святих Атанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських, вшановує видатних церковних діячів, які захищали основи православної віри. Атанасій Великий, що жив у IV столітті, став відомим завдяки своєму незламному захисту Нікейського Символу Віри. Він активно боровся з аріанством – одним із найвпливовіших єретичних учень того часу. Його праці, зокрема трактати і листи, стали основою для розвитку християнської догматики та зміцнення православної традиції.

Кирил Олександрійський, що жив у V столітті, продовжив справу свого попередника. Його діяльність була спрямована на боротьбу з несторіанством – вченням, яке ставило під сумнів єдність божественної і людської природи Христа. Кирил брав участь у Третьому Вселенському соборі в Ефесі, де його зусилля стали вирішальними для утвердження істинності православних догматів. Обидва святителі залишили значний слід в історії Церкви, зміцнивши її віровчення та духовну спадщину.

Що не можна робити 18 січня

Забороняється переїдати.

Від цього дня і до Великодня не можна справляти весілля.

Не можна звертатися до суду — програєте.

Народні прикмети 18 січня

дивилися, який сьогодні день: сонце виглянуло з-за хмар опівдні — весна буде ранньою;

хуртовина мете — зима ще затримається;

відлига — чекайте на поганий врожай через вологе літо;

птахи низько літають — до негоди.

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