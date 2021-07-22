Цитата недели: как изменят дизайн монет в 1 и 2 гривни

Оптимистичную новость сообщил зампредседателя Нацбанка страны. Это значит, что регулятор таки услышал жалобы и негативные отзывы граждан и будет менять внешний вид монет номиналом в 1 и 2 гривни.

Алексей Шабан

заместитель

председателя

Национального

банка Украины: «Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и пожилых людей».

Монеты станут более удобными в использовании и их можно было легче различить. При этом НБУ не планирует продолжать выпуск бумажных купюр этого номинала. Они, как и было заявлено ранее, постепенно будут изъяты из оборота.

Ранее мы рассказывали о том, как будут выглядеть новые монеты 1 и 2 гривни.