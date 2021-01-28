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Что наделала в Одессе непогода – фоторепортаж

Что наделала в Одессе непогода – фоторепортаж

Уже второй день подряд в Одессе бушует снежная стихия. Город находится в «красной» зоне опасности. Сильный снегопад повалил сотни деревьев, оборвал провода, лишил часть горожан света и отопления.

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«Одесская жизнь» собрала фото последствий непогоды. Фото сделаны в микрорайоне Вузовском, на 5-й станции Большого Фонтана, в сквере на вице-адмирала Жукова, площади Толбухина, парке Космонавтов и улице Генерала Бочарова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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