Оттепель по-одесски: солнце, лужи, уборка снега (фоторепортаж)

Одесситы в этом году могут похвастаться, что настоящая зима со снегом и морозами у нас таки была. Кто знает, может, и еще будет. Ну а пока в Одессе – оттепель. Солнце, лужи и уборка того, что осталось от снега – всеми возможными и невозможными способами.

Кое-где снег еще лежит почти таким, как выпал. Это в основном в парках и некоторых дворах. Ну а большей частью с тем, что было снегом, стало льдом, а теперь некой грязной кашей, управляются коммунальщики. На некоторых улицах в центре города все это сваливается под деревья, ну а где-то – и на проезжую часть.

Лужи превращаются в озера, а там и до «рек» недалеко: есть «непролазные» места, так и напрашивается вопрос: вплавь, что ли?

Народ оттепели рад, улицы оживились, все стало очень похоже на весну, а еще, между прочим, январь не закончился.

Погода в очередной раз поражает: на одном «куске» еще полная зима, на другом – чуть ли не апрель…

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