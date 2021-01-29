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Снегопад по-одесски: россыпи веток и люди с лопатами (фоторепортаж)

Снегопад по-одесски: россыпи веток и люди с лопатами (фоторепортаж)

В Одессе бушует снежно-мокрая стихия. Городские улицы стали удивительно походить друг на друга. Тяжелый мокрый снег «наделал делов»: всюду – россыпи веток, больших и малых. И еще картинка дня – люди с лопатами.

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Ох, и трудные времена у одесских коммунальщиков сейчас! Оранжевые куртки мелькают повсюду. В руках – лопаты. А порой – и пилы. Красота заснеженной тяжелой ветки, которая вот-вот готова оторваться от дерева, становится уже тревожной… Есть даже места, огороженные специальной лентой: здесь – настоящий веткопад.

Человек с лопатой сегодня – герой дня! Зачастую это не только коммунальщики: с лопатами трудятся продавцы у магазинов-ларьков, водители на конечных остановках маршруток.

А вот у кофейного ларька в переулке Некрасова – поразительная чистота. Сюда снегопад не дошел? Дошел, да еще как! Но как рассказал корреспонденту «Одесской жизни» бариста Александр, он приехал на работу на несколько часов раньше. И возле кофейного ларька убрал снег и ветки, еще и часть переулка «охватил» уборкой.

– Вот если бы так поступал каждый, ходить по улицам даже в такой снегопад было бы гораздо легче, – уверен наш собеседник.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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