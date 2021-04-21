Что сегодня отмечают православные?

Павсилип жил во времена правления древнеримского императора Адриана (117—138 гг). За веру в Христа его избили железными палками. Правитель Преций пытался склонить мученика принести жертву идолам. Но тот оставался непреклонен. В итоге его заключили в оковы и отправили на казнь.

По дороге святой горячо молился, чтобы Господь избавил его от рук палачей и послал скорую смерть. Он был услышан. Избитый и ослабленный Павсилип почувствовал такую силу, что разорвал железные оковы и убежал от своих стражей. Те бросились за ним, но мученик на бегу скончался. Тогда пришли христиане и с почестями торжественно похоронили его.