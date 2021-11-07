Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные?

Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 7 ноября, православные вспоминают праведную Тавифу.

Кто такая святая Тавифа?

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Согласно Библии, святая Тавифа жила в Иоппии (ныне Яффа), раздавала милостыню и была очень трудолюбива — шила одежду для бедных. Также праведная известна как Доркас. В Западной Европе с 1834 года организовывались «общества Доркас», в которых объединялись прихожане для раздачи одежды нуждающимся.

Воскрешение святой Тавифы

В Священном Писании описан случай воскрешения святой Тавифы. Так, праведная тяжело заболела и умерла. Верующие призвали апостола Петра. Тот прибыл из Лидды в Иоппию, вошёл в комнату, где лежала умершая, и выставил всех присутствующих там вдовиц. Петр помолился и сказал: «Тавифа, встань!». Тавифа открыла глаза и села. Он подал ей руку и поднял её. Затем, призвав вдовиц и прочих верующих, он представил им её живой. После этого многие жители Иоппии уверовали в Христа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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