Что сегодня отмечают православные?

Преподобный Тит Чудотворец родился в конце VIII века. В юном возрасте он избрал путь монаха. Подвизался он в Студийском монастыре близ Константинополя. Постническими подвигами, чистотой жизни и кротким нравом преподобный Тит заслужил общую любовь братии и по их просьбе был рукоположен во пресвитера.

Тит отстаивал православное почитание икон во время иконоборческих гонений и обладал даром чудотворения. Святой умер в глубокой старости.