Что сегодня отмечают православные?

Георгий, Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин жили в древнем городе Малой Азии Никомидии во времена правления императора Диоклетиана. Увидев чудеса Георгия Победоносца, они уверовали во Христа и публично в этом признались. За это их жестоко пытали, после чего обезглавили. Вместе с ними пострадали и другие Никомидийские мученики.

Напомним, Никомидийские мученики — общее название мучеников, погибших за христианскую веру в Никомидии. Местный правитель Диоклетиан был фанатичным язычником и устроил одно из жесточайших гонений на христиан, известное как Диоклетианово гонение или Великое гонение.