Новости Одессы и Одесской области

Сегодня день памяти Георгия Победоносца

Сегодня день памяти Георгия Победоносца

Сегодня, 6 мая, православные христиане вспоминают Георгия Победоносца.

Георгий родился в состоятельной христианской семье, проживавшей в Каппадокии. Святой поступил на военную службу к императору Диоклетиану, который был яростным язычником и отличался жестокостью. Вскоре за свою храбрость, ум и физическую силу Георгий стал любимцем властителя.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой понял, что его ждут страдания. Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил императора в жестокости и несправедливости. В результате святого приговорили к мучениям.

В темнице Георгия пытали несколько дней разнообразными способами: избивали воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Но после издевательств он исцелялся. В конце ему отрубили голову. Произошло это в Никомидии в 303 году.

Фото: pravoslavie.md

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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