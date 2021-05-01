Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные?

Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 1 мая, православные христиане вспоминают Никомидийских мучеников Виктора, Зотика, Акиндина, Зинона, Севериана и Кесария.

Никомидийские мученики — общее наименование мучеников, погибших за христианскую веру в древнем городе Малой Азии Никомидии. Местный правитель Диоклетиан был фанатичным приверженцем языческих богов. Он устроил одно из жесточайших гонений на христиан, известное как Диоклетианово гонение или Великое гонение.

Одним из первых пострадавших стал великомученик Георгий Победоносец. Многие язычники обратились ко Христу, видя его несокрушимую веру. Святые Виктор, Зотик, Акиндин, Зинон, Севериан и Кесарий были поражены тем, что святой Георгий не потерпел вреда от специального колеса, предназначенного для мучений. Они всенародно объявили, что тоже веруют во Христа. За это им отрубили головы. Произошла казнь около 303 года.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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