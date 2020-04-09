Что произошло в Одессе 9 апреля: взрыв на Таирово и обвал дома

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одесском регионе снесли постамент из-под памятника советскому вождю. Еще недавно на нем красовалось изваяние Ленину. Сейчас постамент пустует, так как памятник снесли раньше. Продолжение…
- Мощный взрыв в Одессе. На Таирова пылало четыре машины. Инцидент произошел на ул. Ак. Королева. Продолжение…
- В Одессе рухнул старый дом в центре города. Инцидент произошел на улице Канатной. Там, на углу с переулком Нахимова, обвалилось старинное здание. Продолжение…
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!