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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе снесли постамент из-под памятника советскому вождю (фото)

В Одесском регионе снесли постамент из-под памятника советскому вождю (фото)

В райцентре Ивановка, пока люди на карантине, зря времени не теряют.

Там в этот четверг, 9 апреля организовали акт декоммунизации.

Сносили оставшийся с советских времен постамент.

Об этом сообщает od-news.com.

Еще недавно на нем красовалось изваяние Ленину. Сейчас постамент пустует, так как памятник снесли раньше.

Теперь решили избавиться и от ленинского “пъедестала”.

Для демонтажа на место пригнали трактор со спецоборудованием. Акция привлекла прохожих, которые с любопытством наблюдали за происходящим.

В карантин для небольшого райцентра это целое событие.

Некоторые еще и подшучивают: мол, убирают постамент, чтоб уж наверняка быть уверенными, что Ленин “не воскреснет”. Отметим, что тамошние власти долго не решались сносить мемориал вождю. Даже когда он совсем утратил “товарный вид”, почернев после того, как в него бросили “коктейль Молотова”.

Так выглядел памятник в Ивановке

Так выглядел памятник в Ивановке

Фото: od-news.com, Корреспондент.net

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