Мощный взрыв в Одессе: на Таирова пылало четыре машины (видео)

Там, во дворе многоэтажного дома №63 загорелись четыре припаркованных авто.

Об этом сообщает пресс-служба облГСЧС.

Пожару предшествовал сильный взрыв.

На место прибыли спасатели и ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м.

Пламя успело уничтожить автомобиль “RENAULT TRAFIC”, который загорелся первым, и “MITSUBISHI LANCER”. ТАкже были повреждены “ВАЗ 2111” и “Toyota RAV4”.

Причину и обстоятельство случившегося пока не выяснили.

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