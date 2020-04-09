Мощный взрыв в Одессе: на Таирова пылало четыре машины (видео)

Инцидент произошел на ул. Ак. Королева.
Там, во дворе многоэтажного дома №63 загорелись четыре припаркованных авто.
Об этом сообщает пресс-служба облГСЧС.
Пожару предшествовал сильный взрыв.
На место прибыли спасатели и ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м.
Пламя успело уничтожить автомобиль “RENAULT TRAFIC”, который загорелся первым, и “MITSUBISHI LANCER”. ТАкже были повреждены “ВАЗ 2111” и “Toyota RAV4”.
Причину и обстоятельство случившегося пока не выяснили.
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