Что произошло в Одессе 7 февраля: продление карантина и пакет с деньгами в туалете горсовета

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Упакованные в пакет деньги нашли в здании новой мэрии Одессы на улице Косовской. Его в туалете обнаружили сотрудники горсовета и вызвали правоохранителей. Продолжение…
- Из-за ОРВИ и гриппа одесские школьники проведут дома на неделю больше, чем планировалось. Заболеваемость все еще на высоком уровне. Продолжение…
- В Одесской области во время ссоры с мужем нетрезвая женщина бросила трехмесячного младенца на землю. Продолжение…
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