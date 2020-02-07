На Одещині під час сварки з чоловіком нетвереза жінка кинула тримісячне немовля на землю

Загалом у родині троє дітей віком від трьох місяців до чотирьох років. Лікарі діагностували у старших ОРЗ, а у найменшого – гематому м’яких тканин обличчя.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Під час сварки з бійкою, яку чоловік з дружиною влаштували прямо посеред вулиці в присутності своїх дітей, нетвереза жінка кинула на землю тримісячне немовля, а потім ще й облаяла представника соціальної служби. На сімейну пару поліцейські склали аж п’ять адмінпротоколів.

Про інцидент на вулиці Подільська правоохоронців сповістили випадкові перехожі. Як виявилося, причиною конфлікту між подружжям із села Нестоіта стали ревнощі чоловіка та його обурення тим, що дружина вживала алкоголь у компанії іншого.

Усього родина має трьох дітлахів віком від трьох місяців до чотирьох років та перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Того дня жінка з немовлям поїхала у райцентр, нібито до органу соціального захисту населення. Не дочекавшись дружини, чоловік взяв двох інших діточок і поїхав її шукати. Жінку він застав за розпиванням спиртних напоїв у будинку її випадкового знайомого. Лаючись на очах у дітлахів, подружжя вийшло на вулицю, де чоловік продовжив шарпати жінку, а та, розлютована, кинула загорнуте у ковдру немовля на землю.

За викликом прибули поліцейські і представники служби у справах дітей Подільської райдержадміністрації. Напівроздягнених, голодних та з ознаками захворювання дітлахів доправили до медичного закладу. Оглянувши малечу, лікарі діагностували у старших ОРЗ, а у найменшого – гематому м’яких тканин обличчя. Матір же, яка навіть у лікарні продовжила дебоширити та нецензурно висловлюватись у бік представника соціальної служби, госпіталізували до психоневрологічного відділення.

– Це вже не перший конфлікт у цій родині. На жаль, найбільше від такої поведінки дорослих страждають діти, – говорить начальник Подільського ВП Олександр Ноздратенко. – Цього разу на обох батьків були складені протоколи за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП) та невиконання обов’язків щодо виховання дітей (ст.184), а на жінку – ще й за дрібне хуліганство (ст. 173). Ми не байдужі до подальшої долі дітлахів та продовжуємо опікуватися їхньою безпекою, тому звернулися до райдержадміністрації з листом про залучення усіх суб’єктів соціальної роботи з сім’ями та дітьми для вирішення подальшої долі цієї родини відповідно до компетенції служб.

Фото: ГУНП

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