В Одессе из-за крупной суммы денег в мэрию вызвали полицию

Упакованные в пакет деньги нашли в здании новой мэрии Одессы на улице Косовской.

Его в туалете обнаружили сотрудники горсовета и вызвали правоохранители.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает dumskaya.net.

Оперативники открыли пакет и пересчитали деньги. Там оказалось 28,5 тыс. грн купюрами по 200 и 500.

Вскоре нашлась хозяйка. Ею оказалась сотрудница КУ “Одесреклама”. Госслужащей вернули потерю.

Фото: ru.korupciya.com

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