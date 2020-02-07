Из-за ОРВИ и гриппа одесские школьники проведут дома на неделю больше, чем планировалось

Простуда, которая этой зимой косит жителей Одессы, пока не оступает.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ все еще на высоком уровне. Эпидемиологический порог держится на уровне 20% выше нормы.

Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета.

В связи с этим в школах продлили карантин, начавшийся 28 января. Вынужденные каникулы продлятся на неделю больше, чем было решено ранее. Пока предварительная дата выхода на занятия – 15 февраля, но сроки могут корректироваться индивидуально для каждого образовательного учреждения.

Кроме того, закрыто 18 групп в детсадах Киевского района, шесть на поселке Котовского и по пять в Малиновском и Приморском. В детском саду №106 воспитательный процесс приостановили полностью.

Фото: images.aif

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!