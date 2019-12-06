Что произошло в Одессе 6 декабря: количество погибших под завалами и заявления ГСЧС о пожаре

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Начальник ГС ЧС в Одесской области уверен, что звонок о пожаре в здании на улице Троицкой поступил слишком поздно, причем от прохожих. Продолжение…

Днем было найдено тело третьей жертвы пожара в одесском колледже. Продолжение…

Четвертую жертву нашли под обломками уже ближе к вечеру. Продолжение…

Спасатели сообщили печальную новость о том, что надежды найти выживших под завалами одесского колледжа у них уже нет. Продолжение…

Фото: Думская

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