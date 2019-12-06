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Новости Одессы и Одесской области

Звонок о пожаре в одесском колледже поступил слишком поздно – начальник облГС ЧС (видео)

Звонок о пожаре в одесском колледже поступил слишком поздно – начальник облГС ЧС (видео)

Начальник ГС ЧС в Одесской области Виктор Федорчак уверен, что звонок о пожаре в здании на улице Троицкой поступил слишком поздно, причем от прохожих.

“Я больше, чем уверен – это был поздний вызов. Какой бы дом ни был, даже из соломы, за пять минут не могло разгореться 700 кв. м. Поздний вызов был на 100%. Я могу утверждать это уже сегодня. К нам поступил сигнал не от коменданта, а от прохожего гражданина, который увидел дым в окнах”, – заявил Виктор Федорчак на заседании комиссии в облгосадминистрации.

По последним данным, в пожаре на Троицкой погибло двое человек, пострадали 32 человека. Среди пострадавших – них 17 детей и 15 взрослых.

Фото: Мария Котова

Видео смонтировано на основе прямого эфира Думская ТВ

 

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Юлия Сущенко
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