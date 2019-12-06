Надежды найти выживших под завалами одесского колледжа у спасателей уже нет

В здании Одесского экономического колледжа не могли выжить люди, считает заместитель начальника облуправления ГСЧС Одесской области Александр Крицкий.

“Больно это говорить, но надежды нет”, – цитирует его слова “7 канал”.

Александр Крицкий также опроверг информацию о том, что в подвале здания нашли живых людей.

Сегодня во время разбора завалов одна женщина потеряла сознание – ей оказали помощь медики, которые дежурят возле выгоревшего здания на Троицкой.

По последним данным, в пожаре на Троицкой погибло двое человек, пострадали 32 человека. Среди пострадавших – них 17 детей и 15 взрослых.

Напомним, ранее был опубликован список людей, которых считают пропавшими без вести.

Фото: 7 канал

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