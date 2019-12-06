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Новости Одессы и Одесской области

Пожежа у коледжі: станом на вечір 6 грудня виявлено четверо загиблих (відео)

Пожежа у коледжі: станом на вечір 6 грудня виявлено четверо загиблих (відео)

На місці знищеної вогнем будівлі коледжу виявлено ще одне жіноче тіло.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Особа загиблої встановлюється. Станом на зараз (18.20 6 грудня) внаслідок пожежі загинули четверо людей.

Як повідомлялося, першою жертвою трагедії стала студентка коледжу, 2003 р.н., – у день пожежі вона померла у лікарні. Тіла ще трьох жінок правоохоронці знайшли 5-го та 6-го грудня, розбираючи руїни будівлі. Пошуки ще 11-ти людей тривають.

Фото: Думская

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