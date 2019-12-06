Пожежа у коледжі: станом на вечір 6 грудня виявлено четверо загиблих (відео)

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Особа загиблої встановлюється. Станом на зараз (18.20 6 грудня) внаслідок пожежі загинули четверо людей.

Як повідомлялося, першою жертвою трагедії стала студентка коледжу, 2003 р.н., – у день пожежі вона померла у лікарні. Тіла ще трьох жінок правоохоронці знайшли 5-го та 6-го грудня, розбираючи руїни будівлі. Пошуки ще 11-ти людей тривають.

Фото: Думская

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