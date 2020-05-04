Что произошло в Одессе 5 мая: розовые фламинго и песни директора зоопарка

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На Тилигульском лимане впервые заметили розовых фламинго. Это первая встреча этих редких птиц на Тилигульском лимане. Продолжение…
- Директор Одесского зоопарка сыграл на гитаре, по которой ползла змея. Игорь Беляков сыграл на гитаре и спел песню, в то время, как ходил зоопарком. Продолжение…
- Стало известно, когда у одесских школьников завершится учебный год? Продолжение…
- В Одесской области прокурор требовал взятку за закрытие уголовного производства за похищение человека. За 5 тысяч долларов прокурор обещал закрыть уголовное производство и не привлекать мужа к уголовной ответственности за похищение человека. Продолжение…