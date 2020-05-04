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Новости Одессы и Одесской области

На Тилігульському лимані вперше помітили рожевих фламінго (фото)

На Тилігульському лимані вперше помітили рожевих фламінго (фото)

Це перша зустріч цих рідкісних птахів на Тилігульському лимані.

Про це повідомила пресслужба Регіонального ландшафтного парку Тилігульський.

Наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб поспостерігати за фламінго і сфотографувати їх. Науковці нарахували 5 особин фламінго.

Рожевий фламінго – єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащітастисор.

В Європі фламінго гніздяться в заповіднику Камарг, в гирлі річки Рони (Південна Франція), а також в Лас-Марісмасе в Південній Іспанії і в заповіднику станемо ді Молентарджіус в Кальярі, на півдні острова Сардинія.

Фото: Ігор Гержик

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