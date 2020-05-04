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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині прокурор вимагав хабар за закриття кримінального провадження за викрадення людини

На Одещині прокурор вимагав хабар за закриття кримінального провадження за викрадення людини

За 5 тисяч доларів прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження та не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за викрадення людини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Правоохоронці затримали прокурора у Роздільнянському районі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини хабара у розмірі 4 тисячі доларів США.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів прокурором та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вимагання грошей.
Заходи із викриття прокурора проводились спільно зі слідчими центрального апарату ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора України.

Фото: СБУ

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