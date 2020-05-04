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Новости Одессы и Одесской области

Стало відомо, коли в одеських школярів завершиться навчальний рік?

Стало відомо, коли в одеських школярів завершиться навчальний рік?

Навчальний рік в одеських школах завершиться в кінці травня.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, пише пресслужба Одеської міської ради.

– Оскільки школи Одеси працюють в онлайн-режимі, учні виконують навчальні плани і програми, прийнято рішення, що навчальний рік для 1-10-х класів завершиться, як і планувалося, на останньому тижні травня. Після цього почнуться літні канікули, – зазначила керівник департаменту.

Щодо проходження випускниками 11-х класів зовнішнього тестування і завершення для них навчального року буде дано додаткове роз’яснення.

Фото: Погляд

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