Что произошло в Одессе 5 декабря: поиски пропавших во время пожара и очередь на сдачу крови пострадавшим

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Одесситы массово откликнулись на просьбу сдавать кровь пострадавшим при пожаре. Одесская областная станция переливания крови не справлялась с большим количеством людей, желающих сдать кровь пострадавшим при пожаре в одесском колледже. Продолжение…

В Одессе появился список пропавших без вести людей во время пожара. Всего разыскивают 15 человек. Продолжение…

Также сообщалось, что работы в здании на Троицкой будут продолжаться всю ночь. Основные усилия спасателей направлены поиск людей и разборку конструкций. Продолжение…

Уже вечером в полиции сообщили, что под обломками здания нашли тело женщины. Продолжение…

Фото: Артем Виноградов

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