Работы в здании на Троицкой будут продолжаться всю ночь: судьба 14 человек остается неизвестной

Как передает корреспондент “Одесской жизни”, об этом сказал директор департамента городского хозяйства Одесской мэрии Дмитрий Жеман.

По его словам, на данный момент ведутся работы уже внутри здания на втором и третьем этаже. Спасатели ГС ЧС разбирают завалы, необходимой техникой спасателей обеспечивает город. Работы не будут прекращаться и будут идти всю ночь, подчеркнул Дмитрий Жеман.

“Так что все необходимое у них есть. По поводу состояния здания, сейчас не могу сказать, об этом позже отчитаются эксперты. Но угрозы соседним зданиям нет. Также соседним домам начали поставлять электроэнергию, так как раньше они были обесточены”, – отметил чиновник.

В операции задействованы спасатели из Одессы и Киева, а также сотрудники ЖКСов.

Здание не коммунальное, учебные заведения, которые там находились, не находятся на балансе города.

По информации ГС ЧС Одесской области, всего с начала разборки завалов вывезено 10 куб. строительных конструкций. Из подвальных помещений откачали 80 куб. воды.

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