Что произошло в Одессе 31 марта: густой снег и гибель в результате оползня

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

На берегу лимана под Одессой двое мужчин погибло в результате оползня. Происшествие случилось в селе Алтестово Беляевского района. Продолжение…

С апреля в Одесском регионе запретят ловить рыбу. На внутренних водоемах Одесской области с 1 апреля стартует нерестовый запрет на вылов рыбы, который продлится в некоторых местах до середины лета. Продолжение…

Над Одессой в последний день марта пролетал снег. Город лишь слегка припорошило, так как падали редкие снежинки. Продолжение…

В Одесской области лесника задержали при получении 25 000 гривен взятки. Лесник требовал от физического лица неправомерные средства за предоставление неучтенных лесоматериалов твердой породы древесины. Продолжение…

В Одессе обнародовали программу празднования Юморины онлайн. Завтра, 1 апреля 2020, начиная с 9:00 утра, на странице департамента культуры и туризма Одесского городского совета, а также официальном сайте департамента стартует Юморина на удаленке. Продолжение…

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