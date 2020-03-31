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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 31 марта: густой снег и гибель в результате оползня

Что произошло в Одессе 31 марта: густой снег и гибель в результате оползня

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • На берегу лимана под Одессой двое мужчин погибло в результате оползня. Происшествие случилось в селе Алтестово Беляевского района. Продолжение…
  • С апреля в Одесском регионе запретят ловить рыбу. На внутренних водоемах Одесской области с 1 апреля стартует нерестовый запрет на вылов рыбы, который продлится в некоторых местах до середины лета. Продолжение…
  • Над Одессой в последний день марта пролетал снег. Город лишь слегка припорошило, так как падали редкие снежинки. Продолжение…
  • В Одесской области лесника задержали при получении 25 000 гривен взятки. Лесник требовал от физического лица неправомерные средства за предоставление неучтенных лесоматериалов твердой породы древесины. Продолжение…
  • В Одессе обнародовали программу празднования Юморины онлайн. Завтра, 1 апреля 2020, начиная с 9:00 утра, на странице департамента культуры и туризма Одесского городского совета, а также официальном сайте департамента стартует Юморина на удаленке. Продолжение…

 

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