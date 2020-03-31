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Новости Одессы и Одесской области

С апреля в Одесском регионе запретят ловить рыбу

С апреля в Одесском регионе запретят ловить рыбу

На внутренних водоемах Одесской области с 1 апреля стартует нерестовый запрет на вылов рыбы, который продлится в некоторых местах до середины лета.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского рыбоохранного патруля.

За этот период рыба сможет увеличить свою популяцию – с учетом благоприятной погоды и чистоты мест откладывания икры.

С 1 апреля по 30 июня устанавливается запрет на лов рыбы в р. Южный Буг в пределах Одесской области, реках Кодыма, Тилигул, Большой и малый Куяльник, Барабой, других малых реках Одесской области с их придаточными системами.

Днестровские водоемы:
– с 15 апреля по 15 июня – на р. Днестр с рукавом Турунчук (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
– с 15 апреля по 31 июля – в Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
– с 15 апреля по 15 июня – в Кучурганском водохранилище.

Дунайские водоемы:
– с 15 апреля по 29 мая – на р. Дунай, за исключением участка от устья до административной границы г. Вилково, с ее акваторией в пределах г. Вилково (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
– с 15 апреля по 15 июня – оз. Ялпуг-Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Бешикташ, оз. Катлабух, оз. Сафьян, оз. Китай, оз. Сасык и др.;
– с 15 апреля по 15 июня – в Стенцовско-Жебриянских плавнях.

Причерноморские лиманы:
– с 15 апреля по 15 июня – Хаджибейском лимане;
– с 1 мая по 15 июня – верхняя часть Палиевский залив (относительно бычков);
– с 1 мая по 15 июня – на участке Сухого лимана в пределах Овидиопольского района (относительно бычков).

Фото: rivnenews.com.ua

 

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