В Одесскую область вернулась зима: фото и видео живописных заснеженных мест

А в регионе осадки образовали густой снежный покров.



Особенно досталось южной части области. Там местами намело до десяти сантиметров снега.

Снежное покрывало укрыло пробившуюся из-под земли зеленую траву, припорошило цветы и деревья, которые уже вовсю цветут.

Пока на приход тепла в Одесском регионе надеяться не стоит. Холодно будет еще, как минимум, до конца этой недели.

Так, в ночь на 1 апреля синоптики обещают около 2 градусов мороза. Причем морозы, вплоть до минус пяти, ожидают жителей области еще несколько последующих дней. Днем будет в среднем 5-12 градусов тепла. Кроме того, согласно прогнозам, будет ветрено, так что прятать далеко шапку и пуховики не стоит.

Фото: Культурометр, Думская

Видео: Думская

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