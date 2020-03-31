На Одещині лісника затримали під час отримання 25 000 гривень хабара

Лісник вимагав від фізичної особи неправомірні кошти за надання не облікованих лісоматеріалів твердої породи деревини

Про це повідомляє Прокуратура в Одеській області.

Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ ДБР у Миколаєві та співробітниками УСР в Одеській області ДСР НПУ затримали «на гарячому» одразу після отримання неправомірної вигоди лісничого одного з державних підприємств області.

З’ясовано, що лісник вимагав від фізичної особи неправомірні кошти за надання не облікованих лісоматеріалів твердої породи деревини без оформлення відповідних офіційних документів та дотримання законних процедур.

Сьогодні, 31 березня, під час отримання 25 000 гривень хабара чоловіка затримали правоохоронці.

На теперішній час триває проведення невідкладних слідчих дій, після яких буде вирішено питання щодо оголошення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

Фото: Прокуратура в Одеській області

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!