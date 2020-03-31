fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині лісника затримали під час отримання 25 000 гривень хабара

На Одещині лісника затримали під час отримання 25 000 гривень хабара

Лісник вимагав від фізичної особи неправомірні кошти за надання не облікованих лісоматеріалів твердої породи деревини

Про це повідомляє Прокуратура в Одеській області.

Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ ДБР у Миколаєві та співробітниками УСР в Одеській області ДСР НПУ затримали «на гарячому» одразу після отримання неправомірної вигоди лісничого одного з державних підприємств області.

З’ясовано, що лісник вимагав від фізичної особи неправомірні кошти за надання не облікованих лісоматеріалів твердої породи деревини без оформлення відповідних офіційних документів та дотримання законних процедур.

Сьогодні, 31 березня, під час отримання 25 000 гривень хабара чоловіка затримали правоохоронці.
На теперішній час триває проведення невідкладних слідчих дій, після яких буде вирішено питання щодо оголошення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

Фото: Прокуратура в Одеській області

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить