Что произошло в Одессе 3 декабря: авария на электроподстанции и первый снег в области

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Два района Одессы остались без воды из-за аварии на Облэнерго. Были обесточены все вводы на насосную станцию “Главная” и здание водоканала. Продолжение…
- В Одесской области был небольшой снег, местами с дождем. Такая погода затруднила движение транспорта. Продолжение…
- Владелец танкера Delfi вышел на связь и готов за свой счет эвакуировать судно. Никакие точные даты и план действий собственник судна Delfi пока что не назвал. Продолжение…
Фото: Нацполиция
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