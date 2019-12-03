Что произошло в Одессе 3 декабря: авария на электроподстанции и первый снег в области

Владелец танкера Delfi вышел на связь и готов за свой счет эвакуировать судно Никакие точные даты и план действий собственник судна Delfi пока что не назвал. Вопрос остается открытым, так как ущерб, нанесенный Одессе, пока что не оценен, а дальнейший анализ ситуации перенесен на две недели. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе продают затонувший танкер Delfi Как известно, предприимчивые одесситы умеют разжиться буквально на любом “кипише”. Так, не обошли горожане вниманием и недавнее крушение у берегов Одессы танкера Delfi. Вскоре после происшествия на популярном сайте появилось объявление о продаже судна. ПОДРОБНЕЕ