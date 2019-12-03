Вниманию водителей: снег с дождем осложняет движение на дорогах Одесской области

Небольшой снег, местами с дождем, затрудняет движение транспорта, предупреждают в пресс-службе ГУ НП Одесской области.
Речь идет о Кодымском, Подольском, Любашовском, Ширяевском, Балтском районах.
Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать правила и помнить об уважении к другим участникам дорожного движения.
Если вы все же попали в затруднительное положение на автодороге, звоните по спецлинии «102».
Фото: Нацполиция
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