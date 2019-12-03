Два района Одессы остались без воды из-за аварии на Облэнерго

Как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканала», это связано с аварией на кабельных каналах Облэнерго – обесточены все вводы на насосную станцию “Главная” и здание водоканала.

При этом даже позвонить в колл-центр из-за отсутствия электричества тоже невозможно.

Водоканал ждет от энергетиков более подробной информации о сроках ликвидации аварии.

Фото: shefeq.az

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