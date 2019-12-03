Владелец танкера Delfi вышел на связь и готов за свой счет эвакуировать судно

Никакие точные даты и план действий собственник судна Delfi пока что не назвал. Вопрос остается открытым, так как ущерб, нанесенный Одессе, пока что не оценен, а дальнейший анализ ситуации перенесен на две недели.

Как сообщает «Пушкинская», во время заседания депутатской комиссии Одесского горсовета по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций и.о. начальника администрации Одесского морского порта Денис Карпов рассказал, что капитан порта 23 ноября направил судовладельцу требование устранить нарушения и поднять судно.

При этом условия были такими: неделя на подготовку мероприятия и две недели на подъем судна. 29 ноября владелец отправил ответ, в котором сказал о своей готовности взяться лично за эвакуацию судна.

Однако никакой конкретики судовладелец не дал. Остается не ясным, как и когда владелец будет эвакуировать судно, и даст ли разрешение на это полиция. Также неизвестно реальное состояние Delfi.

И.о. начальника АМПУ заверил, что в любом случае, хозяин судна Delfi должен будет отчитаться о своих действиях до середины декабря.

Напомним, 22 ноября у пляжа “Дельфин” в Одессе потерпел крушение танкер “Делфи”. Троих членов экипажа спасли и госпитализировали. На месте крушения было зафиксировано, что концентрация нефтепродуктов в воде у пляжа в 157 раз выше нормы.

Длина судна – 59 метров, ширина – 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Владелец судна «Фактор групп лимитед” зарегистрирован в Харькове, и сейчас оно принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы.

За многие годы эксплуатации судно сменило несколько названий, флагов и владельцев. Сначала танкер принадлежал советскому Черноморскому морскому пароходству. После распада СССР под украинским флагом его передали на баланс Ильичевского морпорта. После приватизации судно принадлежало «Одесской танкерной компании». Затем он ходил под грузинским, молдавским флагом, принадлежал британской фирме Atenia Holding Ltd.

Фото: Артем Виноградов

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