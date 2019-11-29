Что произошло в Одессе 29 ноября: новые правила пользования общественным транспортом и изменение квартплаты

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе пассажиры будут платить за проезд безналом. Для оплаты одесситам предложат воспользоваться “электронным билетом”. Продолжение…
- В Одессе планируют пересмотреть квартплату. Департамент городского хозяйства Одессы намерен пересмотреть существующие тарифы на содержание и уборку дворовых территорий. Продолжение…
Фото: psm7.com
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