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Новости Одессы и Одесской области

Утвердили новые правила: в Одессе пассажиры будут платить за проезд безналом

Утвердили новые правила: в Одессе пассажиры будут платить за проезд безналом

Новые правила пользования общественным транспортом приняли 29 ноября на общественных слушаниях в Одессе.

Об этом сообщает УСИ.

Так, в частности, участники заседания большинством голосов одобрили идею с электронным билетом. Это значит, что теперь горожане не смогут платить наличными в троллейбусах, трамваях и маршрутках.

Для оплаты одесситам предложат воспользоваться т.н. “электронным билетом”. Так, можно будет заплатить за проезд электронной карточкой со встроенным NFC-чипом, бумажным носителем с QR-кодом, бесконтактной банковской картой или с помощью мобильного приложения.

Представителям льготных категорий горожан будет нужно обратиться за проездными документами в управление социальной защиты. После этого надо зарегистрировать билет при входе в транспортное средство на специальном электронном устройстве.

Фото: psm7.com

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valya
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valya

КАКАЯ ДУРОСТЬ…ИДИ ПОЛУЧИ КАРТОЧКУ..ПРОБЕЙСЯ ЧЕРЕЗ ТОЛПУ В АВТО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ..ВЫ СУПЧИК РЫБНЫЙ ПОЕЛИ?

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6 минут назад
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