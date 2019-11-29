Утвердили новые правила: в Одессе пассажиры будут платить за проезд безналом

Об этом сообщает УСИ.

Так, в частности, участники заседания большинством голосов одобрили идею с электронным билетом. Это значит, что теперь горожане не смогут платить наличными в троллейбусах, трамваях и маршрутках.

Для оплаты одесситам предложат воспользоваться т.н. “электронным билетом”. Так, можно будет заплатить за проезд электронной карточкой со встроенным NFC-чипом, бумажным носителем с QR-кодом, бесконтактной банковской картой или с помощью мобильного приложения.

Представителям льготных категорий горожан будет нужно обратиться за проездными документами в управление социальной защиты. После этого надо зарегистрировать билет при входе в транспортное средство на специальном электронном устройстве.

Фото: psm7.com

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