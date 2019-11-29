В Одессе планируют пересмотреть квартплату

Департамент городского хозяйства Одессы намерен пересмотреть существующие тарифы на содержание и уборку дворовых территорий. Об этом сообщил глава департамента Дмитрий Жеман.

Он пояснил, что тарифы устанавливали без учета индивидуальных особенностей дома и реальных потребностей в финансировании жилищного фонда. Теперь департамент намерен провести ревизию и пересмотреть эти параметры.

– По сути они подгонялись под одну гребенку. Но так быть не может. В каждом дворе и доме есть свои особенности. Стоит задача сделать тариф обоснованным, а услуги качественными, – заверил чиновник.

Жеман добавил, что у каждого дома появится своя электронная карта. Это позволит жильцам получать информацию об услугах, сборах, сроках проведения ремонта и так далее. Департамент планирует создать электронные карты и определить тарифы уже через полгода.

При этом чиновники не уточнили, в какую сторону может «измениться квартплата».

Фото: kor.ill.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!