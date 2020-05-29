Что произошло в Одессе 29 мая: реконструкция спуска Маринеско и карти ОТГ области

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Троллейбус №2 уже работает в обычном режиме. С сегодняшнего дня троллейбус №2 уже курсирует в обычном режиме.
- Опубликованы карты объединенных территориальных громад (ОТГ) Одесской области. При формировании объединенных территориальных общин, были учтены интересы местных жителей.
- Президент Украины Владимир Зеленский уже внес в Раду законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации.
- После ливня работы на спуске Маринеско продолжаются. Чего опасаются жители ближних домов?