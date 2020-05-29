В Украине будут призывать на службу резервистов и станут штрафовать призывников: это правда?

Да. это так. Президент Украины Владимир Зеленский уже внес в Раду законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1k.com.ua.

Речь идет о введении военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период. При этом, призывникам предоставят трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.

Законопроект предусматривает совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий. Также предлагается штрафовать призывников и военнообязанных за нарушение воинского долга:

– за нарушение правил воинского учета — штраф от 510 до 850 гривен (штраф за повторное нарушение – 850-1700 гривен);

– за нарушение мобилизационной подготовки – штраф 1700-3400 гривен для граждан, для должностных лиц – 3400-5100 гривен (штраф при повторном нарушении: 3400-5100 гривен – для граждан, 5100-8500 гривен – для должностных лиц);

– за умышленную порчу или утрату военно-учетных документов – штраф 510-850 гривен (штраф при повторном нарушении – 850-1700 гривен).

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