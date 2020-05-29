После ливня работы на спуске Маринеско продолжаются: чего опасаются жители?

Ливень не внес особых корректив в реконструкцию спуска Маринеско. Она продолжается. И хотя один из рабочих сказал корреспонденту «Одесской жизни», что «ливень подгадил», работы не остановились.

Что нового? Как недавно сообщили в Нацполиции Одесской области, произошел «казус»: по ночам местный житель крал металлические решетки, используемые для канализационных систем во время реконструкции дороги на спуске Маринеско. Он совершил 13 краж, все украденное продавал как металлолом. Вора поймали…

Новые трамвайные пути проложены почти до Пересыпского моста, вдоль них тянутся столбики — в будущем трамвай и проезд для авто будет «разделен». Спуск устилается новой плиткой дальше: теперь прежние колдобины на спуске исчезают. Не небольшом пока участке появилось и новое ограждение — с якорями.

Рабочие обновляют дренажную систему, монтируют столбы освещения, меняют сеть водо- и газоснабжения.

Местные жители, с которыми я разговорилась, признаются, что «ушли в прошлое жалобы на проблемы с передвижением по спуску, пыль и «грохот» техники». Даже тот факт, что идти к ближайшему альтфатеру с мусором приходится далековато, тоже перестал быть «острой» проблемой.

Все дело в том, что жителей спуска Маринеско очень напугали последние одесские обвалы и вчерашний сильный ливень. Их дома тоже старые, ветхие и вызывают понятное опасение. Одно из зданий даже увешено предупредительными призывами быть осторожными…

Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается. Реконструкция спуска Маринеско продолжается.

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