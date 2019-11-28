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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 28 ноября: смертельный пожар на Котовского и массовое ДТП на трассе Одесса-Киев

Что произошло в Одессе 28 ноября: смертельный пожар на Котовского и массовое ДТП на трассе Одесса-Киев

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • На одесском поселке Котовского горела квартира в высотке. В огне погибло двое человек: 82-летняя женщина и ее трехлетняя внучка. Продолжение…
  • На окраине Одессы столкнулось 11 машин. ДТП произошло в районе гипермаркета “Новая линия” на Киевской трассе – перед самым Клеверным мостом. Продолжение..
  • В Одессе рухнувший столб оставил без света целый район. Там автомобиль Honda  влетел с разгону в бетонный столб с проводами наружного освещения. Продолжение…
  • К берегам Одессы причалил военный корабль из Франции. Французский корвет Commandant Birot F796 зашел в одесский порт около 11.00. Продолжение…

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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