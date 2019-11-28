На окраине Одессы столкнулось 11 машин: пострадали люди

Сильный туман в Одесской области 28 ноября стал причиной затруднений на дорогах региона. Так, при въезде в Одессу столкнулось сразу 11 автомобилей.

ДТП произошло в районе гипермаркета “Новая линия” на Киевской трассе – перед самым Клеверным мостом.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

На место выехали инспекторы полиции и следователь.

По предварительным данным правоохранителей, к медикам за помощью обратилось двое пострадавших. Их госпитализировали с переломами и сотрясением мозга.

Пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Он оказался разбит всмятку, так что сидевших в нем людей пришлось доставать спасателям.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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