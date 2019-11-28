К берегам Одессы причалил военный корабль из Франции (фото)

Французский корвет Commandant Birot F796 зашел в одесский порт около 11.00. Ошвартовался у 16-го причала пассажирского комплекса.

Судно ждали утром, но оно немного задержалось из-за тумана.

Об этом сообщает Администрация одесского морского порта.

Commandant Birot F796 – корабль ВМС нечерноморской страны НАТО. Его основные задачи – поддерживать стратегические подводные силы ВМС Франции и НАТО, осуществлять разведку и следить за морским трафиком.

Корабль постоянно базируется на военно-морской базе в Тулоне. К нам он прибыл в рамках программы военного сотрудничества, а перед тем посетил порт Батуми в Грузии.

В Одессе судно пробудет до 1 декабря.

ТТХ

Длина – 80 м

Ширина – 10 м

Скорость – 24 узла

Дальность плавания – 4500 миль

Экипаж – 90 человек

Вооружение: 100-миллиметровая корабельная универсальная артустановка 100 mm AA Mle 68; две 20-мм пушки АА F2; четыре 12,7 мм пулемета; четыре торпедных аппарата 550 mm L 5 mod 4, один ПЗРК SIMBAD; четыре ракеты Exocet MM40.

Фото: ОМТП, pr.net.ua

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